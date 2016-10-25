Свердловского министра освободили за 2 миллиона

24 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение освободить из-под домашнего ареста главу МУГИСО Алексея Пьянкова под залог в 2 млн рублей. Вместе с тем суд продлил министру госимущества срок домашнего ареста до 5 ноября. В случае, если залог не будет внесен до этой даты, следователь вправе выйти в суд с повторным ходатайством о продлении домашнего ареста.



Напомним, что ранее губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что верит Алексею Пьянкову и считает его невиноватым.



«Я доверял и доверяю Алексею [Пьянкову] и уверен в том, что он высокопрофессиональный человек. Уверен, что и правоохранительные органы, и суд, и, самое главное, мы с вами обязательно разберемся во всем, что произошло. Я считаю Алексея очень перспективным профессионалом и надеюсь на квалифицированный и справедливый исход этого дела», – сообщил Евгений Куйвашев.



Ранее Алексей Пьянков содержался в СИЗО, после его перевели под домашний арест. Под следствием он находится с апреля этого года. 26 апреля министра Пьянкова арестовали, в тот же день правоохранители провели обыски в квартирах и офисах его заместителей – Артема Богачева и Константина Никанорова. После этого все трое были допрошены. Допрошена была и руководитель ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» Карина Горностаева.



Пьянкова и Богачева отправили в СИЗО, Никаноров остался под домашним арестом, а Горностаева – под подпиской о невыезде. Руководство ведомства обвиняют в получении крупной взятки, в размере 31,5 млн рублей, при выкупе по завышенной стоимости здания по адресу Репина, 5с, которое планировали снести в рамках подготовки к ЧМ-2018. В период с августа по октябрь 2014 года у собственников здание под снос выкупил посредник, а у него, в свою очередь, выкупило МУГИСО за 230 млн рублей. После этой странной сделки здание было снесено, и на этом месте началось строительство объекта к ЧМ-2018.



Помимо этого, чиновники подозреваются в растрате 55 млн рублей и получении взятки в размере 3 млн рублей за продление договора аренды земельного участка под строительство бизнес-центра – в этом несколько дней назад признался бизнесмен Андрей Дружинин.