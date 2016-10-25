Караулова вышла замуж по скайпу, желая отомстить вербовщику

В деле студентки МГУ Варвары Карауловой продолжают всплывать новые подробности. Так, в ходе судебных разбирательств, выяснилось, что девушка вышла замуж за члена "Имарат Кавказа" (организация запрещена на территории России). С будущим супругом она познакомилась по скайпу. Через этот сервис и был совершен брак.

Сообщается, что студентка обменялась с женихом фотографиями при двух свидетелях. Никакие другие документы в так называемом процессе бракосочетания не фигурировали. Таким образом, девушка решила отомстить своему возлюбленному - вербовщику ИГИЛ (организация запрещена на территории России), которого приревновала к другой, сообщает life.ru.

Позднее ее бывший молодой человек пытался с ней связаться. Он заявил, что такой брак недействителен, выслал деньги девушке и попросил приехать к нему.

К экс-возлюбленному Караулова не поехала и родителям не стала ничего рассказывать.