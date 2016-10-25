Россиянам рассказали, что делать, если предлагают взятку

Полиция составила для россиян настоящую методичку о том, как вести себя со взяткодателем. Так называемые "Антикоррупционные стандарты поведения" были опубликованы Управлением транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

Правила рассказывают жителям страны, как вести себя в том случае, если им предлагают взятку или же вымогают ее. В методичке говорится, что нельзя сразу отказываться или соглашаться на получение денег. Надо больше молчать, чем говорить. И, таким образом, максимально узнать все подробности дела, сообщает ria.ru.

Также полиция просит поинтересоваться, какие гарантии получит человек, если возьмет или даст взятку. А потом сообщить о факте преступления стражам порядка либо по «горячей линии», либо в ближайшее отделение.

Также правоохранители напоминают, что во взяточничестве виноваты обе стороны. А наказание за такое преступление весьма строгое – до 15 лет лишения свободы.