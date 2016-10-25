Необычное дефиле устроил российский дизайнер женской одежды Александр Терехов. Точнее, необычным является не сам показ моделей, а место, выбранное для него: станция метрополитена "Достоевская".

В метрополитене Александр Терехов презентовал платья, блузки, юбки и пиджаки. Одежда новой коллекции навеяна космическими мотивами: переливающиеся платья, «летящие» ткани, сверкающие драгоценности… и все это смотрится в метрополитене по-особенному, как будто так и задумывалось, передают РИА Новости.

Приглашенными гостями были эксперт моды Эвелина Хромченко, модель Светлана Бондарчук, певица Полина Гагарина и телеведущая Ксения Собчак.

И, конечно, полюбоваться на модный показ пришли сотни пассажиров метро, - пришлось даже устанавливать специальные заграждения.

Александр Терехов известен и в России, и за ее пределами. Портал о моде Style.com даже включат модельера в десятку лучших новичков года.







