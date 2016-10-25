Правительство сузило перечень рыбных продуктов, запрещенных для ввоза в Россию

Ограничения на ввоз в Россию импортных товаров начали действовать в 2014 году. Таким образом, Россия отреагировала на санкции, которые на нее наложил ряд стран. Под запретом оказался целый перечень товаров. Например, сыры, овощи, фрукты, молочная продукция и колбасные изделия.

С тех пор список товаров, запрещенных для импорта, претерпел ряд изменений. Последние корректировки коснулись рыбной отрасли. Правительство РФ приняло решение убрать из перечня товаров, попавших под запрет, мальков камбалы-тюрбо, лаврака обыкновенного и молоди белоногой креветки, сообщает ria.ru.

Ранее также было разрешено поставлять в Россию мальков лосося атлантического, форели и декоративных рыб.