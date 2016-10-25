Семью из Крыма хотят лишить гражданства и вернуть на Украину

Семейная пара из Крыма утверждает, что попала в весьма странную историю. По их словам, еще в 2014 году они отправились на Олимпиаду, которая проходила в Сочи. Там они встали на временный учет. Однако кто-то ошибся и оформил их нахождение в Сочи, как временное проживание.

В итоге, когда пара вернулась домой, по документам она якобы продолжала оставаться в российском городе. Семья утверждает, что из-за этого столкнулась сегодня с большой проблемой. По их словам, миграционные службы, опираясь на произошедшее в 2014 году, посчитали, что супруги незаконно получили российское гражданство по упрощенной схеме после присоединения полуострова, сообщает life.ru.

По словам семейной пары, суд поддержал это решение. Теперь им якобы придется вернуться на Украину. По предположению супругов, это происки конкурентов. В Феодосии они занимаются грузопассажирскими перевозками. Супруги считают, что конкурирующие фирмы хотят таким образом избавиться от «нежелательных соседей» в бизнесе.