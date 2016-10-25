На РМК увеличился выпуск медных катодов

За три четверти текущего года три ключевые производства Русской медной компании выдали больше меди для создания медных катодов, чем за аналогичный период 2015 года.

На «Кыштымском медеэлектролитном заводе», «Новгородском металлургическом заводе» и «Уралгидромеди» были произведены порядка 133 тысяч тонн катодов из меди, а в прошлом году — всего чуть более 100 тысяч.

Кроме того, были увеличены объемы производства медного концентрата, слитков золота и серебра.