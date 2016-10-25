Ростуризм рекомендует россиянам не покидать отели после взрыва в Анталье

После сегодняшнего взрыва, прогремевшего на парковке у здания Торгово-промышленной палаты в Анталье, Ростуризм выступил с рекомендациями российским туристам, отдыхающим сейчас в Турции.

Ростуризм призывает граждан России, не покидать свои отели и сохранять спокойствие.

В результате подрыва автомобиля погибли 10 человек, получили повреждения другие четыре машины, припаркованные поблизости. У генконсульства России в Анталье пока нет данных, были ли среди пострадавших россияне.

Власти страны не сообщают, был ли это организованный теракт и кто виновник инцидента.

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