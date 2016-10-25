Во вторник, 25 октября, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что современное информационное пространство очень похоже на минное поле.

Священнослужитель заявил в рамках фестиваля для церковных журналистов и епархиальных пресс-секретарей "Вера и слово", что гонка за "лайками" способна дезориентировать человека. Патриарх Кирилл убежден, что информационное пространство - это настоящее минное поле, на которое крайне легко вступить, однако выбраться оттуда "живым" и с правильными ориентирами не так-то просто, передает ТАСС.

Глава РПЦ призвал двигаться в данном пространстве осторожно, не терять голову и не строить иллюзий.