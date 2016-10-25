Появилась хорошая новость о парковках в Москве

Сегодня для московских автомобилистов появилась хорошая новость о парковках.

Речь идет о перехватывающих парковках, которые расположены у столичных станций метро - теперь они будут работать до часа ночи. Как сообщается во вторник, 25 октября, на официальном сайте правительства Москвы, сейчас у станций московского метрополитена действуют 28 перехватывающих парковок на 5780 автомобилей. Руководитель столичного департамента транспорта Гамид Булатов заметил, что до конца текущего года будут созданы еще четыре парковки на 539 машин.

Уточняется, что пространства для парковок появятся у станций "Пятницкое шоссе", "Волоколамская", "Теплый Стан" и "Зябликово".