В Краснодаре кошка спасла от голодной смерти щенков, выброшенных на помойку

Щенков-приемышей спасла от голодной смерти домашняя кошка по кличке Астра из Краснодара. Двух новорожденных щенков принесли знакомые ее хозяйки. Они проходили мимо помойки, когда услышали жалобные писки. Когда они заглянули в баки, их сердца сжались от жалости. Среди мусора копошились еще слепые щенята. Видимо, кто-то попросту выбросил на помойку нежелательное потомство.

Кошка как раз недавно родила котят, а потому у нее еще не закончилось молоко. Сначала она испугалась и убежала. Но постепенно материнский инстинкт взял верх, и она «усыновила» малышей, став их кормилицей, сообщает life.ru.

Щенята очень быстро окрепли и выросли. Когда они стали довольно крупными по размеру, Астре стало тяжело их кормить. К счастью, к делу подключились волонтеры, которые обеспечили малышей кормом.