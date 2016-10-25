Москвичей предупреждают о ночной гололедице

Синоптики предупреждают москвичей о грядущей гололедице, поскольку автомобилисты еще не успели сменить резину на зимнюю. По прогнозам Гидрометцентра, в ночь со среды на четверг в московском регионе ожидается мороз до 2 градусов.



Местами выпадет снег. Днем температура прогреется до 2 градусов тепла.



К центральной России приближается сильный циклон, который существенно изменит погодные условия, принесет дождь и мокрый снег. Причем первый снежный покров не растает сразу и будет уже заметен, это будут не отдельные снежинки в воздухе.

Самыми холодными днями на этой неделе будут пятница и суббота. Ночью в пятницу температура опустится до -5 градусов, в субботу чуть теплее — до 3 градусов мороза. Дневные температуры будут держаться ниже нулевой отметки – 2-3 градуса мороза.

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