«Роснефть» хочет получить в аренду бывший дворец Романовых

"Роснефть" хочет получить в долгосрочную аренду дворцово-парковый ансамбль «Ропша», о чем главный исполнительный директор Игорь Сечин и министр культуры Владимир Мединский попросили президента.

Сейчас «Ропша» находится в управлении ФГБУК «Государственный музей-заповедник «Петергоф». Ограниченный бюджет музея не позволяет профинансировать воссоздание уникального объекта, - аргументируют свою просьбу Сечин и Мединский.

Нефтяная компания готова вложить собственные средства в реставрацию Ропшинского дворца, после чего будет использовать его для собственных нужд. При этом дворец будет открыт и для туристов. По предварительным оценкам, на восстановление комплекса потребуется не менее чем 5 млрд рублей.

Дворцово-парковый ансамбль «Ропша» площадью 389 182 кв. м расположен в 49 км к юго-западу от Санкт-Петербурга. Бывшая резиденция Романовых входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.





Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

Все новости дня