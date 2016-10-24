Буйный студент избежал наказания за избиение педагога
24 октября 2016, 17:00 [«АН-онлайн», Л. Финько ]
Нашумевшая история, когда первокурсник набросился на преподавателя в якутском городе Нерюнги, закончилась условным выговором для зачинщика и строгим представлением для руководства колледжа.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры республики Саха (Якутия), виновника драки, произошедшей 3 октября во время учебных занятий по физике в Южно-технологическом колледже города Нерюнги, решено не привлекать к уголовной ответственности.
Своё решение ведомство аргументировало тем, что отсутствуют планы проведения индивидуальной профилактической работы при наличии данных о постановке на учет. После инцидента администрация колледжа не провела среди учащихся лекции, направленные на недопущение повторных правонарушений. Также в пресс-службе подчеркнули, что вопреки требованиям федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» студенту, набросившемуся на преподавателя с кулаками, не была оказана психолого-педагогическая помощь и не были проведены коррекционно-развивающие занятия по повышению уверенности и коррекции самоагрессии.
По результатам проверки прокуратура внесла в адрес директора образовательного учреждения представление, призванное в кратчайшие сроки устранить нарушение закона, в противном случае руководство ждёт ответственность.
Напомним, конфликт, переросший в драку, произошёл между студентом первого курса и пожилым преподавателем физики. Во время лекций молодой человек демонстративно слушал музыку в наушниках и игнорировал замечания преподавателя. Когда педагог сдёрнул наушники со студента, тот набросился с кулаками на учителя. Другие студенты, находившиеся в аудитории, вовремя скрутили буйного одногруппника. Инцидент, снятый на камеру мобильного телефона, попал в сеть и вызвал общественное негодование.
по сообщению портала "СОЦИНФОРМБЮРО" 24.10.16