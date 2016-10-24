Роскомнадзор разблокировал “Луркоморье”

Роскомнадзор принял решение разблокировать интернет-энциклопедию “Луркоморье” после того, как основатель проекта закрыл доступ российским пользователям к спорным публикациям.

Как сообщает “Роскомсвобода”, “Луркоморье” по решению Роскомнадзора исключили из списка запрещенных сайтов. В данный момент в реестре осталась только страница, содержащая ссылки на заблокированные материалы энциклопедии.

По словам основателя проекта Дмитрия Хомака, он устал “бодаться” с Роскомнадзором. К тому же выяснилось, что некоторые заблокированные материалы энциклопедии, в которой собраны описания популярных в соцсетях терминов и персонажей, уже были удалены или информация в них подверглась корректировке. Поэтому он направил запрос на удаление сайта из реестра.



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