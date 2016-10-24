Прокурорский спрут

Чтобы «рождённым не в СССР» было сразу понятно – «Спрут» - это не о любви прокурора к осьминогам, «Спрут» - это итальянский сериал (1984-1989) о борьбе комиссара Каттани с сицилийской мафией и коррупцией в высших эшелонах власти.



Да, мафия (в российской действительности – ОПГ) и коррупция опутала своими щупальцами все сферы жизнедеятельности личности, общества и государства в Орловской области. Но мы долго не могли понять, кто же «Дон» в этой иерархии. Пока последние новости с уголовно-процессуального фронта не расставили все точки над «i».



О прокуроре Орловской области Иване Полуэктове и его своеобразной роли «на страже закона» мы писали неоднократно. Но мы писали об отдельных уголовных делах. На этот раз мы попробуем подойти системно.



Прокурор и власть



Наиболее показательно в этом ключе «дело Орловской Нивы». Подробно об этом деле мы писали в статье «Кто отнимет дышло у прокурора Полуэктова?» «АН» № 28 (469) от 30 июля 2015 года.



Если коротко, то «в 2010 году 99,98 % доли области в холдинге «Орловская Нива» были приватизированы за 14 млн. руб. агрокомплексом «Юность», контролируемым местным олигархом Сергеем Будаговым. При этом только размер уставного капитала ОАО «Орловская Нива» составлял 796,241 млн. руб., площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество общества, составляла 268 995,07 кв. метра, а арендуемых земельных участков сельскохозназначения — 10 408,22 гектаров.



К тому же «Орловской Ниве» принадлежали доли в дочерних предприятиях: ОАО «Орёлхлеб» – 67,52 %, ЗАО Горпищекомбинат «Мценский» — 100 %, ОАО «Кромской маслозавод» — 84 %, ОАО «Нива-Плодоовощ» — 100 %, ОАО «Глазуновский маслозавод» — 25 %, ОАО «Агрофирма Нива-Никольское» — 51,1 %, ООО «Нива-Строймонтаж» — 100 %, ООО «Ресторанно-гостиничный комплекс «Орловское Полесье» — 100 %, ООО «Змиевский мясокомбинат» — 100 %, ООО «Нива-Михайловское» — 100 %, ООО «Ливенский комбинат хлебопродуктов» — 100 %, ЗАО «Крытый рынок «Орловская Нива» — 25 %, ОАО «Нива-Хлеб» — 64,7 %, ООО «Нива-Хлеб» — 100 %.



Весь этот агрокомплекс полного цикла с агрохозяйствами, фабриками, комбинатами, складами, автоколоннами, магазинами, ресторанами и рынками, оцениваемый экспертами в сумму свыше 3 млрд. руб., «ушёл» в частные руки за 14 млн. руб.».



Последняя цитата, кстати, взята из предложений нынешнего орловского губернатора, Вадима Потомского, в Национальный план противодействия коррупции на 2016—2017 гг.



Но, как только СУ СК РФ по Орловской области выяснил, что хищение акций происходило по плану, разработанному Будаговым совместно с теперь уже бывшим губернатором – Александром Козловым, в дело вступил прокурор. Он передаёт дело из СКР в УМВД. Все попытки обжаловать это решение, включая протесты московского руководства СКР в Генеральную прокуратуру, ни к чему не привели. Ещё раз – к весне 2015 года СКР находился на завершающем этапе расследования и уже готовил обвинительные заключения: были проведены всё необходимые экспертизы, изъяты и осмотрены основные документы, допрошено более 70 свидетелей (сплошь высокопоставленные чиновники да депутаты). Сейчас – зима 2016, но никаких новостей по «делу Орловской Нивы» нет и не предвидится.



«ОК», - сказали следователи СКР, - «Вор все равно должен сидеть в тюрьме» и «закрывают» Будагова на очередной взятке (5 млн. руб.) очередному чиновнику.



«Однако здесь-то и может начаться самое интересное, - писало орловское Агентство печати «Красная Строка» по горячим следам. - Теперь С. Будагов проходит уже по двум уголовным делам коррупционной направленности. И будет вполне закономерно, если их расследование передадут в одни руки, а именно в Следственное управление СКР. Таким образом, УМВД, наконец, избавится от обузы, навязанной ему прокуратурой, и заботу о том, что делать с Козловым и компанией, засветившимися в деле «Орловской нивы», можно будет опять переложить на плечи Следственного управления, где, кстати, со дня на день появится новый руководитель. А значит, бывший губернатор и его заместители могут всплыть уже не как свидетели…»



Разумеется, СКР, в соответствии с УПК, наверняка просил «око государево» объединить эти два дела. Но факт остаётся фактом – в Железнодорожный районный суд города Орла для рассмотрения по существу ушло лишь дело по взятке в 5 млн. По слухам, Полуэктов дал понять следователям СК, что «не дождётесь».



Прокурор и Потомский



Это власть – бывшая, скажете вы. Увы, и с властью нынешней «делу Орловской Нивы» можно сказать, повезло:



«Как показывает «дело Башнефти», в сегодняшней России актив, уведённый по заниженной цене, вполне можно вернуть в региональную собственность. То есть у Вадима Потомского был шанс стать одновременно борцом с коррупцией и эффективным менеджером, собирателем сельскохозяйственных земель. Поначалу он за него ухватился. Девять месяцев губернатор твердил о том, что ценный актив украли, громко заявлял: «Орловская Нива» — мой Крым, и я её верну»; публично торопил областное управление Следственного комитета с экспертизами и передачей дела в суд.



Но с конца февраля вся «антикоррупционная» риторика главы региона в отношении Будагова внезапно прекратилась. Из «вора и мошенника» он за пару недель превратился в «уважаемого инвестора», который, по словам губернатора, «очень серьёзные деньги пытается реализовать по молочному комплексу»» - писала Новая газета в статье «Прокуратура нажала на тормоз» 24 июля 2015 года.



Впрочем, после памятных слов Потомского о том, что «прокуратура – моя армия» - что ещё кому надо доказывать?



Прокурор и бизнес



Здесь наиболее показательно «дело Тильмана», в рамках которого начинают «всплывать» «деловые связи» Полуэктова, УМВД и т.н. «решал». Обычно все СМИ начинают рассказывать эту историю с момента задержания начальника Первого отделения ОЭБиПК УМВД по Орлу Павла Доброхвалова во время получения взятки 1,77 млн. руб. от предпринимателя Владимира Тильмана за прекращение уголовного дела о самоуправстве. Но этот эпизод – только одна из вершин айсберга «деловых» взаимоотношений прокурора Полуэктова.



А началась эта история в 2014 году, когда, после раздела совместного бизнеса, Олег Костарёв, бывший партнёр Тильмана, умудрился за два прошедших года возбудить шесть уголовных дел на последнего по надуманным предлогам. Как пояснил сам Тильман «АН» «Костырев не раз приватно бахвалился своими связями в прокуратуре и полиции». Видимо, так оно и есть, так как Тильман пожаловался на беспредел в Генеральную прокуратуру, там, в порядке надзора, рассмотрели все шесть дел и признали, что «необоснованное возбуждение уголовных дел и уголовное преследование Тильмана В.Г. стало возможным вследствие некачественного прокурорского надзора». Ну и как полагается – принять меры, прекратить, наказать виновных. Как вы понимаете – ничего не произошло. Поэтому Тильману и пришлось обратиться за помощью в другие структуры.



ФСБ «повязало» майора полиции Доброхвалова с поличным в 22 часа 14 июля. Доброхвалов был отправлен в изолятор временного содержания (ИСО). Утром 15 июля СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество). Вечером 15 июля прокурор Орловского района Евгений Коротких отменил уголовное дело и освободил Доброхвалова из-под стражи (!) под предлогом того, что дело… «требует переквалификации». И потребовал переквалифицировать дело на ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Следователи СКР были против такой постановки вопроса, но на помощь районному прокурору пришёл Иван Полуэктов. Он оставил это решение в силе. Ведь в суде доказать взятку будет практически нереально - Доброхвалов не имел полномочий на совершение действий, за которые взял «плату», а значит, переквалификация просто развалит дело.



«Работая» по связям Доброхвалова, силовики наткнулись на соседа областного прокурора в элитном доме № 47 по улице Максима Горького – бизнесмена Михаила Кирюхина. Он взял (и не вернул) у орловского же предпринимателя Николая Чеплова 2,5 млн. долл. Три раза Чеплов пытался добиться возбуждения уголовного дела в отношении Кирюхина, но Доброхвалов каждый раз в упор не видел состава преступления.



Следователи СКР начали «копать» уже под Кирюхина и накопали ещё два, более серьёзных, нежели 159 статья УК РФ, эпизода по признакам преступлений предусмотренных 126 (Похищение человека) и 105 (Убийство) статей УК РФ. СКР подал ходатайство в райсуд о заключении под стражу Кирюхина и… вот тут-то начался невиданный ранее на просторах России цирк с конями. Прокуратура не просто не явилась на судебное заседание, что само по себе уже нонсенс, прокуратура вообще отказалась участвовать в этом деле. И их можно понять – то, что Кирюхин неоднократно бравировал своей серьёзной «крышей» в лице соседа-силовика – «секрет Полишинеля».



Прокурор и прокурорские



Но все эти беды для Полуэктова, если (или когда) Кирюхин и Доброхвалов начнут сотрудничать со следствием – цветочки по сравнению с тем, что начнётся в областной прокуратуре, когда заговорит задержанный по подозрению в получении взятки в крупном размере заместитель Ливенского межрайонного прокурора Олег Карпенко. Учитывая, что часть «даров» прокурор предлагал… перечислять на банковскую карту, задержание в его планы не входило.



Как заявил сам Карпенко на заседании суда по избранию меры пресечения – «Нюансов по этому делу всплывёт ещё больше».



Но, пока ещё ничего не всплыло, другой нюанс не даёт покоя – если Карпенко моментально уволили из органов прокуратуры, то за каким лешим, как говорят, его уже посещали в СИЗО старший помощник прокурора области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний и несколько других работников аппарата прокурора?



Прокурор и тамбовские



О том, что Полуэктов с 1983 года трудился на разных прокурорских должностях Мучкапского района Тамбовской области, где родился и набирал житейский опыт тот самый Кумарин, мы уже писали. Писали о странных совпадениях - в 1987 году Полуэктова назначают уже прокурором всего Мучкапского района. Именно в те же времена вернувшийся по УДО из заключения Кумарин как раз активно формировал свою «армию» – ту самую ОПГ. А в промежутке с 1987 по 1996 г. Полуэктов успел послужить отчизне в должности прокурора Уметского района той же Тамбовской области. Как раз в это время «тамбовские» уже набирались авторитетного опыта, вовсю грабя фуры дальнобойщиков, проезжавших через этот район.



Ничего ни на кого не хотим экстраполировать, но «из мафии не уходят».



Резюме



На наш взгляд, налицо подозрительное слияние личных интересов прокурора с власть имущими, бизнесом, поднадзорными органами и, возможно, ОПГ.



Если это не спрут, то что?





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