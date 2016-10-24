Как отдыхает смоленский банкир, осужденный за мошенничество
24 октября 2016, 15:33 [ «АН-онлайн» ]
В Интернете появилось фото бывшего руководителя «Смоленского банка» Анатолия Данилова, веселящегося в ресторане «Хаген». 15 октября г-н Данилов посетил выступление диджеев Check Visler и Максима Базарнова.
Напомним, в сентябре этого года суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения) ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.
Ранее сообщалось, что по данным стороны обвинения, в результате действий Анатолия Данилова "Смоленскому банку" и его вкладчикам был нанесен ущерб в размере более 508,7 млн. рублей.
Кстати, в начале октября прокуратура подала апелляцию на приговор суда в отношении Анатолия Данилова и потребовала ему реальный срок наказания.
фото и оригинал материала на портале "РАБОЧИЙ ПУТЬ" 21.10.16