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В Иркутске шимпанзе "усыновила" бездомного котёнка

24 октября 2016, 15:15 [ «АН-онлайн» ]

В Иркутске шимпанзе "усыновила" бездомного котёнка
Фото: pixabay.com

Коробку с котятами, как это случается, просто подбросили к иркутскому зоопарку. Всех малышей приютили, кроме одного, который оказался самым слабеньким. Котенка назвали Бобби и поместили на карантин в отдельный вольер.

Вот там-то его и заприметила шимпанзе по кличке Лея. Она, можно сказать, влюбилась в этот крохотный комочек с первого взгляда. Сотрудники зоопарка рассказывают, что обезьянка остановилась у вольера с котенком на прогулке и потом уже каждый раз подходила к нему, сообщает life.ru.

После карантина Бобби поместили в соседний с шимпанзе вольер. Животные очень любят гулять вместе, где играют в догонялки и вычесывают друг друга. Когда малыш вырастет, его, возможно, начнут оставлять в одном вольере с шимпанзе.

 

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