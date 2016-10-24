Коробку с котятами, как это случается, просто подбросили к иркутскому зоопарку. Всех малышей приютили, кроме одного, который оказался самым слабеньким. Котенка назвали Бобби и поместили на карантин в отдельный вольер.

Вот там-то его и заприметила шимпанзе по кличке Лея. Она, можно сказать, влюбилась в этот крохотный комочек с первого взгляда. Сотрудники зоопарка рассказывают, что обезьянка остановилась у вольера с котенком на прогулке и потом уже каждый раз подходила к нему, сообщает life.ru.

После карантина Бобби поместили в соседний с шимпанзе вольер. Животные очень любят гулять вместе, где играют в догонялки и вычесывают друг друга. Когда малыш вырастет, его, возможно, начнут оставлять в одном вольере с шимпанзе.