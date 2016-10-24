На территории Михеевского ГОКа соблюдаются высокие стандарты безопасности

В ходе прошедшей 20 октября конференции, на которой собрались представители производств со всей России, русская медная компания представила свои наработки в сфере обеспечения промышленной безопасности. В качестве примера специалисты привели работу Михеевского ГОКа, который недавно получил наилучшие оценки соответствия качества Швейцарской компании.

На мероприятии под названием «Эффективность и безопасность горнодобывающего и обогатительного производства» руководитель экологического подразделения РМК Наталия Гончар поделилась опытом охраны окружающей среды, труда и промбезопасности, который реализован на флагманском предприятии РМК.









Наталия Гончар представила презентацию, с помощью которой рассказала о целом спектре природоохранных предприятий, который используется на Михеевском ГОКе: как берутся пробы почвы, воздуха и воды, как организован закрытый цикл оборота воды, как поливаются площадки и дороги, как укрываются площадки для дробления и многое-многое другое. Исчерпывающий перечень мероприятий обеспечивает безопасность растительного и животного мира. На эти цели предприятие тратит ежегодно от полутора до двух миллиардов рублей.

Отметим, что благодаря высоким стандартам качества Михеевский ГОК был удостоен сразу двух сертификатов швейцарской компании SGS по стандартам ISO 14001:2004 «Система экологического менеджмента» и OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда».