Юрий Митин: Управлять – значит принимать решения и нести за них ответственность

Директор Стартап Академии СКОЛКОВО Юрий Митин пояснил «Аргументам недели», почему для будущего управленца так важно как можно раньше получить опыт принятия решений в бизнесе. А также рассказал о том, что именно командный спорт развивает лидерские качества.

– Есть ли какие-то базовые истины, на которых следует сфокусироваться тому, кто только начинает карьеру управленца?

– Мне было 20 лет, когда я открыл первую компанию и стал её генеральным директором. Тогда у меня появились первые подчинённые – три человека в штате и три внештатника. Было три инвестора. Для человека, который в столь юном возрасте открывает первый бизнес, я распределял достаточно приличную сумму денег.

Именно в то время я осознал следующее: во-первых, ты должен понимать, что любое решение имеет последствия. Как положительные, так и отрицательные. Во-вторых, ты становишься сильнее, когда принимаешь эти решения. Ты принимаешь решения каждый день: в чем пойти на улицу, куда поехать отдыхать, какую книгу прочитать. И эти простые решения имеют простые последствия. То же самое и в бизнесе, только ответственность за тобой закреплена словами «генеральный директор», а последствия намного шире.

– И если что-то пойдет не так, с тебя непременно спросят.

– Именно! Сотрудники, инвесторы или даже правоохранительные органы, как это любят делать у нас в России. Поэтому управлять – значит принимать решения и нести за них ответственность.

Я получил этот бесценный опыт очень рано, и я ему очень благодарен. После такого любая корпоративная задача в сравнение не идёт с теми обязательствами, которые возникают, когда ты делаешь свой, пусть и малый, бизнес. Когда ты понимаешь, что от каждого твоего решения зависит будущее – твоих людей, клиентов, инвесторов. Да и твоё личное будущее тоже.

Поэтому как можно раньше получайте опыт принятия решений в бизнесе. И тогда, скорее всего, из вас получится даже предприниматель. Но если не получится – не отчаивайтесь. Не получается у 98%, и это нормальная статистика.

– Подбирать людей в команду – целое искусство. Каких правил придерживаетесь вы?

– Я советую нанимать людей сильнее себя. А также тех, кто может развиваться сам, не дожидаясь твоих указаний. Людей, которые сами себе могут организовать работу.

Иногда возникает выбор: нанять того, кто хочет, или того, кто может? Взять молодого специалиста, который очень хочет делать ту работу, которую вы предлагаете, но не имеет опыта? Или нанять большого профессионала, который много знает, но не очень хочет у вас работать? Нанимайте того, кто хочет, того, кто будет сильнее и профессиональнее вас в нужных вопросах.

Нанимать исключительно по лояльности – это классическая ошибка. И она приводит к проблемам в долгосрочной перспективе. Ищите лучших специалистов!

– В вашей практике часто случается так, что люди не оправдывают ожиданий?

– Чаще всего я ошибаюсь в людях. Мне хочется думать, что люди лучше, чем они есть на самом деле. Я думаю, что людям можно доверять – а на самом деле нет. Я думаю, что люди ответственны – на самом деле нет. Считаю, что люди нравственны – на самом деле нет. Нравственно ли воровать в собственной компании? Наверное, нет. Но некоторые считают, что это нормально: а что такого, у нас ведь вся страна ворует. Моё же мнение: за это их ожидает семь кругов ада.

– Как понять, когда стоит расстаться?

– Если человек делает одну ошибку – стоит простить. Делает вторую – нужно увольнять. И чаще всего увольнение затягивается, а это большая ошибка начинающего руководителя. Причина в том, что люди не любят принимать сложные решения, не любят говорить «нет», считают, что само собой всё рассосется. А оно обычно не рассасывается, а только усугубляется. Мне потребовалось 10 лет, чтобы научиться не затягивать с увольнением.

– Что помогает стать хорошим руководителем?

– Лучшие руководители, которых я знаю, управляли сложными проектами. Чем сложнее проект, тем лучше управленец. Ты учишься у сильных. Слабые управленцы барахтаются на своем уровне.

Помогает и спорт. Чем раньше вы попадаете в командный спорт, тем лучше управляете людьми. Настоящее управление – это команда, поэтому для управленцев – командный вид спорта, а не личные первенства. Если вы хотите со школы воспитать в человеке управленца, лидера – отдавайте в командный вид спорта. И тогда он может захотеть стать лидером команды.

В Московской школе управления СКОЛКОВО мы развиваем управленцев. Когда появляется конфликт, начинается обучение управлению: нужно уметь принять сложное решение, нужно уметь занять чью-то сторону. А может быть, наоборот – полностью поменять конфликт и получить от него только плюсы.

«Жизнь богаче» - так говорил профессор экономического факультета МГУ Александр Давидович Берлин. Поэтому чем больше жизненного опыта, тем лучше вы и как человек, и как управленец.

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