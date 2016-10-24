Энергичный танец девушки на фоне патрульной машины буквально «взорвал» Интернет. Когда полицейские остановили нарушительницу, та не только не расстроилась, а, наоборот, пустилась в пляс.

По всей видимости, так девушка решила скоротать время, пока стражи порядка оформляли документы. Из надписи, которой девушка сопроводила видео, можно предположить, что на нее наложили штраф за превышение скорости.

Также девушка выразила на страницах соцсети уверенность, что своим роликом она обеспечит отличное настроение всем пользователям, которые его посмотрят. И отметила, что стражи порядка ей попались тоже очень позитивные.

Видео с зажигательным танцем девушки можно посмотреть в ее Instagram.