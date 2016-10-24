После 2018 года в России не будет аналогового телевидения. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Ранее планировалось, что аналоговое телевидение прекратит свое существование уже в 2015 году, но сроки сдвинулись. Однако, по словам главы ведомства, о новых переносах не может быть и речи, сообщает ria.ru.

С 2018 года государство прекратит субсидирование. А, соответственно, продолжать телевещание в аналоговом формате станет нецелесообразно. В России начнет действовать лишь цифровой формат.

Также Николай Никифоров отметил, что государство финансирует десять обязательных каналов. Все остальное – это уже больше вопрос бизнеса.