Никита Белых объявил о своей помолвке через соцсеть

Он поменял статус в Facebook со «свободен» на «помолвлен». Мы уже писали о том, что руководство СИЗО дало добро на регистрацию брака экс-губернатора Кировской области и московской поэтессы Екатерины Рейферт.

Кстати, одна интересная деталь: пользоваться соцсетями, находясь в СИЗО, нельзя. Facebook Никиты Белых ведет по его просьбе друг. То есть для экс-губернатора было важно, чтобы об изменении в его социальном статусе и грядущей свадьбе знали не только близкие и родные.

Сейчас губернатор принимает поздравления. Многочисленные подписчики Никиты Белых оставляют на его стене записи с пожеланиями здоровья и счастья молодым.

Хотя есть среди подписчиков экс-губернатора и те, кто считает, что предстоящая свадьба — это очередной пиар-ход, чтобы привлечь к себе внимание.

Предполагаемая невеста ситуацию пока никак не комментирует.

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