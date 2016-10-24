Предприниматель предлагает кировчанкам за 500 тысяч рублей родить ему ребенка

Кировский бизнесмен Константин М. Разместил в одной из социальных сетей объявление, в котором написал, что ищет женщину, которая выносила бы ему ребенка. А затем отказалась от всех прав на него.

Взамен мужчина готов ей заплатить полмиллиона рублей, плюс проживание и питание во время беременности будет за его счет. Также он готов выделить ей 20 тысяч рублей на анализы, и каждый месяц переводить ей 20 тысяч «на булавки».

В качестве матери своего будущего ребенка бизнесмен хотел бы видеть женщину до 30 лет, физически и психически здоровую, без вредных привычек. Что интересно, зачатие будет проходить естественным путем, то есть девушка должна, как минимум, понравится заказчику.

Объявление вызвало бурную реакцию — жители Кировской области активно обсуждают объявление. Одних смущает морально-нравственный аспект предложения, другие озабочены тем, что кировчанин предлагает небольшую сумму за «услугу»: в столице женщина за такую "работу" получает в среднем от 1,5-2 млн. рублей.

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