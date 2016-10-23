Появилась информация о местонахождении Задорнова

Вечером в воскресенье, 23 октября, появилась информация о местонахождении юмориста Михаила Задорнова.

Выяснилось, что сообщения в СМИ о госпитализации артиста не соответствуют действительности. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на данные близких Михаила Задорнова, сатирик и впрямь вызвал врачей, однако отправился не в больницу, а в санаторий - отдыхать и поправлять здоровье.

Ранее сам юморист опроверг информацию о том, что он якобы страдает неизлечимым заболеванием, отметив, что все не так безнадежно.