Поклонская рассказала, по каким вопросам к ней обращаются россияне

Около сорока россиян из разных регионов страны обратились к Наталье Поклонской с начала ее работы в качестве депутата Госдумы. По ее словам, все обращения рассмотрены.

В своем блоге в LiveJournal Поклонская написала, что люди обращаются к ней по разным вопросам. Кого-то волнует расследование уголовных дел, кто-то жалуется на нерешенные бытовые вопросы. Не все письма посвящены проблемам - есть и те, где Поклонскую благодарят за ее работу.

При этом бывший прокурор Крыма подчеркнула, что по всем обращениям были приняты меры. По ее словам, были даны соответствующие поручения, сделаны запросы в компетентные органы. Теперь в течение месяца ведомства должны ответить на запросы, после чего депутат начнет отвечать заявителям. Кроме того, Поклонская будет вести личный прием граждан.

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