Пучков приказал проверить все газовые службы в России

Министр МЧС России Владимир Пучков после серии взрывов бытового газа в различных российских регионах (Тюмень, Рязань и Урал) приказал региональным властям проверить работу газовых служб по всей России.

Пучков, обращаясь к регионам, сказал, что он «рекомендует» провести масштабную проверку и работу с населением по профилактике подобных инцидентов. Регионам настоятельно советуют объяснить населению правила пользования газовым оборудованием, особенно сейчас, в межсезонье.

Глава МЧС высказал эту «рекомендацию» на заседании рабочей группы правительственной комиссии, так что рекомендация будет тщательно исполнена.

Напомним, ранее "АН-онлайн" сообщали о трагедиях в Рязани и Ялуторовске Тюменской области, в различных СМИ появлялась информация о взрыве бытового газа в одном из населенных пунктов Урала.