В Чечне предлагают построить часовню в честь Ивана Грозного

На территории Чечни может появиться часовня, посвященная одному из самых противоречивых исторических деятелей в отечественной истории - царю Ивану Грозному. С таким предложением к главе республики обратились представители движения “Национальный комитет +60”.

По мнению активистов, основа для последующего экономического развития Чечни была заложена именно Иваном Грозным. В честь русского правителя предлагают возвести часовню на берегу реки Сунжи или у Национального музея. Однако предварительно активисты считают нужным переименовать один из скверов и установить там мемориальную доску в честь царя.

Ранее в Орле открылся памятник Ивану Грозному. Кроме того, предлагается установить монументы в ряде других городов, в том числе и в российской столице.

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