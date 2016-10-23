Россияне выступают против “закона о шлепках”

Члены курганской организации “Всероссийское родительское сопротивление” выступили против принятого летом закона “о шлепках”. Согласованный с властями митинг против этого закона накануне прошел в городе Туле.

Закон, ужесточающий ответственность за физическое насилие в отношении близких, в частности, детей, активисты уже называют “антисемейным”. Согласно ему, любое физическое воздействие, причиняющее человеку боль, наказывается теперь более широким спектром санкций вплоть до лишения свободы.

Подобный закон уже действует во многих европейских странах. При этом не требуется никаких доказательств реального применения насилия, достаточно слов ребенка, что открывает широкие возможности для злоупотреблений.