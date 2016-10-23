Манагуа – новый центр российской фармакологии

Стало известно, что 22 октября в субботу в столице Никарагуа был открыт медицинский центр по производству медикаментов для России. В первую очередь здесь изготовят вакцины против действующих модификаций гриппа.

Манагуа на один день стал центром российской фармакологии. Именно в Африке открыты производственные мощности по изготовлению лекарств. Совместное российско-никарагуанское предприятие оснащено самым современным оборудованием. Оно закуплено во многих европейских странах. Впрочем, использованы и российские компоненты. В частности, оборудование «чистых комнат» было изготовлено в России и установлено российскими специалистами.

Министр Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что уже в феврале-марте 2017 года начнется выпуск продукции. Первым лекарством будет вакцина от сезонного гриппа. Также в начале 2017 года планируется получить необходимые разрешения для разработок современных вакцин и выйти на международный сертификат качества производства.

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