Порноактриса: Дональд Трамп предложил мне секс за $10 тыс, но я отказалась

Чем ближе Дональд Трамп к президентскому креслу, тем больше женщин заявляют о его сексуальных домогательствах. 23 октября порноактриса Джессика Дрейк сообщила о домогательствах к ней Дональда Трампа.

В полку обиженных Трампом женщин пополнение: актриса фильмов «для взрослых» обвинила кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, передают РИА Новости.

Порнозвезда дала пресс-конференцию, на которой рассказала, что с Трампом познакомилась в 2006 году (нынешний кандидат в президенты США уже был женат) и Трамп тогда позвал всех девушек в свою комнату, целовал их задавал вопросы о съемках. А затем Дрейк позвонил неизвестный и предложил ей заняться сексом с Трампом за 10 тысяч долларов, но актриса отказалась.

Джессике Дрейк 42 года, она снялась в более чем 350 порнофильмах. Трампа обвинили в домогательствах уже 11 женщин, - всех их Трамп называет «лживыми» и обещает засудить.