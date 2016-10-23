Порноактриса: Дональд Трамп предложил мне секс за $10 тыс, но я отказалась

СРОЧНО
|09:12  Глава Пентагона отметил профессионализм российских ВКС в Сирии |07:55  В столице Англии двухэтажный автобус протаранил мост (ФОТО) |07:19  Жена Михаила Саакашвили не прошла в парламент Грузии |07:03  Российские фигуристы стали третьими на Гран-при США |22.10 22:44  Жан-Клод Ван Дамм: Надо лететь в Москву и выпить водки с Путиным... |22.10 22:01  100 дней после приказа: президентская программа Трампа |22.10 21:40  На трассе под Ханты-Мансийском в ДТП разбились три машины, а люди уцелели (ВИДЕО) |22.10 21:19  Российская сборная по ММА семь раз "озолотилась" на чемпионате Европы |22.10 19:30  Стартовал XV Международный турнир по самбо на призы генерала Аслаханова |22.10 19:17  Российский посол срочно вызван в МИД Молдавии |22.10 17:59  Дмитрий Песков признался, что "нормандская четверка" общего языка не нашла |22.10 16:18  Путин уволил начальника службы внутренней политики своей администрации |22.10 15:27  В НАТО появился отдел для слежки за Россией |22.10 14:47  Двухметровый питон сорвал Международный турнир по гольфу (ФОТО) |22.10 14:15  МИД пообещал припомнить США ситуацию с отказом в доступе на выборы |22.10 13:41  Менеджеру по персоналу подкинули гранату под дверь |22.10 12:41  Летевший в Минск самолет развернули из-за “антимайдановца” на борту |22.10 12:02  Москва найдет способ ответить на новые американские санкции – МИД РФ |22.10 11:48  Опубликовано видео с места аварии вертолета Ми-8 |22.10 11:21  С места ДТП в Москве пострадавших эвакуировали на вертолете |22.10 09:09  Самбо на защите Отечества |22.10 08:54  В Подмосковье в руках подростка разорвало взрывпакет |22.10 08:21  Тела всех погибших при крушении вертолета на Ямале найдены |21.10 22:49  Баскетбольная Евролига: ЦСКА обыграл греческий "Панатинаикос" |21.10 22:26  Российскую журналистку выдворяют из Латвии как "особо опасную" |21.10 21:32  Выживший вахтовик с Ямала: Упал вертолет, стоны подают только трое... |21.10 20:52  На Ямале потерпел крушение вертолет МИ-8, уцелели только три человека |21.10 19:45  В ЛДПР предлагают жесткие меры для тех, кто подделывает алкоголь |21.10 19:36  Запрет депутатам пропускать заседания создал давку в столовой Госдумы |21.10 16:10  СМИ: японцы скупают календари с Владимиром Путиным

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Общество

Порноактриса: Дональд Трамп предложил мне секс за $10 тыс, но я отказалась

23 октября 2016, 08:57 [ «АН-онлайн» ]

Порноактриса: Дональд Трамп предложил мне секс за $10 тыс, но я отказалась
globallookpress.com

Чем ближе Дональд Трамп к президентскому креслу, тем больше женщин заявляют о его сексуальных домогательствах. 23 октября порноактриса Джессика Дрейк сообщила о домогательствах к ней Дональда Трампа.

В полку обиженных Трампом женщин пополнение: актриса фильмов «для взрослых» обвинила кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, передают РИА Новости.

Порнозвезда дала пресс-конференцию, на которой рассказала, что с Трампом познакомилась в 2006 году (нынешний кандидат в президенты США уже был женат) и Трамп тогда позвал всех девушек в свою комнату, целовал их  задавал вопросы о съемках. А затем Дрейк позвонил неизвестный и  предложил ей заняться сексом с Трампом за 10 тысяч долларов, но актриса отказалась.

Джессике Дрейк 42 года, она снялась в более чем 350 порнофильмах. Трампа обвинили в домогательствах уже 11 женщин, - всех их Трамп называет «лживыми» и обещает засудить.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Происшествия

Появилось видео спасательной операции в Рязани (ВИДЕО)

Появилось видео спасательной операции в Рязани (ВИДЕО)

В сети появилось видео с места взрыва бытового газа в жилом многоэтажном доме в Рязани, в результате которого погибли три человека и пострадали 15, - сред них один ребенок. Спасательная операция продолжается.

//Политика

Российский посол срочно вызван в МИД Молдавии

Российский посол срочно вызван в МИД Молдавии

Российского посла в Кишиневе Фарита Мухаметшина вызвали в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии из-за объявленной процедуры ротации российских миротворцев в Приднестровье.

//Общество

Поклонская недовольна мягким приговором гонщикам на Gelandewagen

Поклонская недовольна мягким приговором гонщикам на Gelandewagen

Депутат Госдумы согласна с прокурором, который требовал для участников инцидента лишения свободы. Поклонская надеется, что приговор будет пересмотрен - парламентарий сомневается в законности судебного решения.

//Общество

В Петербурге появилась мемориальная доска Колчаку

В Петербурге появилась мемориальная доска Колчаку

В Санкт-Петербурге на улице Большая Зеленина появилась мемориальная доска адмиралу Колчаку. Но она не совсем «мемориальная», скорее, наоборот: повесили доску активисты «Российского социалистического движения».

//Криминал

Убитая на лестничной клетке женщина накануне рассталась с гражданским мужем

Убитая на лестничной клетке женщина накануне рассталась с гражданским мужем

Появились новые подробности трагедии, разыгравшейся в подъезде столичного жилого дома. Как было установлено, погибшая ранее работала в полиции, а накануне своей гибели рассталась с гражданским мужем.

//Происшествия

В Москве грузовик сбил женщину с двумя детьми

В Москве грузовик сбил женщину с двумя детьми

В ДТП на востоке столицы пострадали женщина и двое детей. Грузовой автомобиль марки Hyundai Porter 22 октября в районе Измайлово сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми, передают СМИ.

//Происшествия

Волгоградские медики устроили грязные танцы из солидарности (ВИДЕО)

Волгоградские медики устроили грязные танцы из солидарности (ВИДЕО)

Врачи скорой помощи из Волгограда решили поддержать своих коллег из Чебоксар, которых, как они считают, за откровенные танцы на рабочем месте наказали несправедливо. Врачи Волгограда сняли свое видео…

//Культура

Скончалась актриса Валерия Заклунная

Скончалась актриса Валерия Заклунная

Советская и украинская актриса театра и кино Валерия Заклунная скончалась 22 октября на 75-м году жизни, с прискорбием сообщает Киевский национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки.

//Спорт

Российская сборная по ММА семь раз "озолотилась" на чемпионате Европы

Российская сборная по ММА семь раз "озолотилась" на чемпионате Европы

Сборная России по смешанным боевым искусствам впервые завоевала все семь золотых наград на чемпионате Европы по ММА, что прошёл в Санкт-Петербурге. Фёдор Емельяненко поздравил своих подопечных первым.

//Происшествия

В Новосибирске подросток упал с 8 этажа и разбился

В Новосибирске подросток упал с 8 этажа и разбился

Трагедия в Новосибирске произошла в ночь на 23 октября. 16-летний подросток упал с 8-го этажа общежития в Октябрьском районе города и погиб. По предварительной информации, юноша упал с общего балкона.

//Политика

Глава Пентагона отметил профессионализм российских ВКС в Сирии

Глава Пентагона отметил профессионализм российских ВКС в Сирии

Глава военного ведомства США Эштон Картер на пресс-конференции в Багдаде заявил о высоком профессионализме, который демонстрируют российские ВКС при решении конфликтных ситуаций в сирийском небе.

//Новости ADWILE

//Общество

Порноактриса: Дональд Трамп предложил мне секс за $10 тыс, но я отказалась

Порноактриса: Дональд Трамп предложил мне секс за $10 тыс, но я отказалась

Чем ближе Дональд Трамп к президентскому креслу, тем больше женщин заявляют о его сексуальных домогательствах. 23 октября порноактриса Джессика Дрейк сообщила о домогательствах к ней Дональда Трампа.

//Общество

Боевики ИГ в Мосуле сбросили 16 человек с моста

Боевики ИГ в Мосуле сбросили 16 человек с моста

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) 23 октября казнили 16 жителей североиракского Мосула. Приговоренных сбросили с моста, заявил свидетель казни.

//Общество

В Ираке запретили алкоголь

В Ираке запретили алкоголь

В отелях и ресторанах Ирака алкогольные напитки всегда предлагались крайне редко, но потребление спиртного в стране было достаточно распространено, передает 23 октября русская служба Би-би-си.

//Происшествия

В столице Англии двухэтажный автобус протаранил мост (ФОТО)

В столице Англии двухэтажный автобус протаранил мост (ФОТО)

Двухэтажный автобус не смог проехать под низким мостом в северной части Лондона. Автобусу совало крышу, в результате аварии 26 человек получили ранения различной степени тяжести, передает издание Sky.News.

//Происшествия

МЧС Рязани: при взрыве газа погибло три человека и 13 ранено

МЧС Рязани: при взрыве газа погибло три человека и 13 ранено

В МЧС Рязани назвали причину взрыва в жилом многоэтажном доме и уточнили количество жертв. Наиболее вероятная причина взрыва в жилом доме в Рязани – утечка бытового газа, заявили в региональном управлении МЧС.

//Политика

Жена Михаила Саакашвили не прошла в парламент Грузии

Жена Михаила Саакашвили не прошла в парламент Грузии

В минувшую субботу, 22 октября, в Грузии прошли повторные выборы в парламент страны. Сообщается, что на трех избирательных участках Зугдидского района победил кандидат от «Грузинской мечты» Эдишер Толорая.

//новости MIXADVERT.com

//Спорт

Российские фигуристы стали третьими на Гран-при США

Российские фигуристы стали третьими на Гран-при США

Пара российских фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место в соревнованиях спортивных пар первого этапа серии Гран-при по фигурному катанию "Скейт Америка", что завершился в Чикаго.

//Происшествия

В Рязани взорвался жилой дом, пострадали 10 человек

В Рязани взорвался жилой дом, пострадали 10 человек

Десять человек пострадали в Рязани от взрыва бытового газа в многоквартирном доме. Известно, что взрывной волной разрушено два этажа - девятый и десятый. На месте происшествия работают спасатели.

//Криминал

В Смоленском туалете нашли скелет мужчины, пропавшего семь лет назад

В Смоленском туалете нашли скелет мужчины, пропавшего семь лет назад

Следователи УВД Смоленской области завели уголовное дело по факту обнаружения скелета в туалете, что находится на приусадебном участке в Рославльском районе. Скелет принадлежит пропавшему 7 лет назад мужчине.

//Политика

Жан-Клод Ван Дамм: Надо лететь в Москву и выпить водки с Путиным...

Жан-Клод Ван Дамм: Надо лететь в Москву и выпить водки с Путиным...

Популярнейший американский актер Жан-Клод Ван Дамм в интервью журналистам новостного портала TMZ рассказал, чего в настоящее время не хватает Америке и какой президент ей больше всего подходит.

//live

«Чем меньше будет роль «Газпрома» в нашей экономике, тем здоровее она станет!»

«Чем меньше будет роль «Газпрома» в нашей экономике, тем здоровее она станет!»

Экспорт российского газа в Европу продолжает бить рекорды. Туда поступают объемы, которые раньше фиксировались только в самые холодные зимние дни. Вопрос: «Какова роль «Газпрома» в экономике нашей страны?»

//Происшествия

Под Смоленском молодая мать выбросилась с 9 этажа

Под Смоленском молодая мать выбросилась с 9 этажа

Трагедия произошла 22 октября около 19.00 по московскому времени. Молодая мать 28 лет сбросилась с балкона своей квартиры на девятом этаже. В результате трагедии без матери остался полуторагодовалый ребенок.

//Новости партнеров

//Политика

100 дней после приказа: президентская программа Трампа

100 дней после приказа: президентская программа Трампа

Дональд Трамп, лидирующий в предвыборной гонке за пост президента США, уже строит подробные планы на работу в Белом доме. Трамп рассказал подробно, что сделает в первые 100 дней после вхождения в должность.

//Происшествия

На трассе под Ханты-Мансийском в ДТП разбились три машины, а люди уцелели (ВИДЕО)

На трассе под Ханты-Мансийском в ДТП разбились три машины, а люди уцелели (ВИДЕО)

В Ханты-Мансийском автономном округе крупное ДТП спровоцировал автомобиль, выехавший на встречную полосу. В итоге два автомобиля не подлежат восстановлению, а водители и пассажиры отделались ссадинами.

//Общество

Из пиратского плена в Сомали освободились 26 моряков

Из пиратского плена в Сомали освободились 26 моряков

Сомалийские пираты все-таки освободили 26 моряков, которых захватили в феврале 2012 года. Свободу получили граждане Китая, Филиппин, Камбоджи, Индонезии и Вьетнама, сообщает 22 октября агентство Reuters.

//Общество

СМИ: Мирные жители не смогли воспользоваться гумпаузой и покинуть Алеппо

СМИ: Мирные жители не смогли воспользоваться гумпаузой и покинуть Алеппо

Районы восточного Алеппо не смогли покинуть ни безоружные террористы, ни мирные жители: боевики их просто не выпустили. Хотя на третий день гумпаузы у специальных коридоров сохранялась спокойная обстановка.

//Спорт

Стартовал XV Международный турнир по самбо на призы генерала Аслаханова

Стартовал XV Международный турнир по самбо на призы генерала Аслаханова

В Москве начался юбилейный, пятнадцатый по счёту Международный турнир по самбо на призы Заслуженного мастера спорта РФ генерала Асламбека Аслаханова. Участие в соревнованиях примут спортсмены более чем из 16 стран

//Общество

Российское Минобороны: авиация коалиции уничтожила похоронную процессию в Ираке

Российское Минобороны: авиация коалиции уничтожила похоронную процессию в Ираке

Средства разведки российских вооруженных сил зафиксировали авиаудар международной коалиции по траурной процессии в населенном пункте Дакук, что расположен в 30 км южнее иракского города Киркука.

//Общество

СМИ: Жители Мосула взбунтовались против ИГИЛ (ВИДЕО)

СМИ: Жители Мосула взбунтовались против ИГИЛ (ВИДЕО)

Есть все признаки того, что жители иракского Мосула подняли мятеж против удерживающих город боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), заявил глава МВД Иракского Курдистана Карим Синджари.

//Политика

Дмитрий Песков признался, что "нормандская четверка" общего языка не нашла

Дмитрий Песков признался, что "нормандская четверка" общего языка не нашла

Пресс-секретарь президента России в интервью программе «Вести в субботу» признался, что переговоры в рамках «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина и Франция) редко заканчиваются успешно.

//Происшествия

В Хабаровске водитель автобуса с нунчаками напал на пассажира (ВИДЕО)

В Хабаровске водитель автобуса с нунчаками напал на пассажира (ВИДЕО)

Водитель рейсового автобуса в Хабаровске так расстроился после замечания, которое ему сделал пассажир, что погнался за обидчиком, вооружившись древним японским оружием – нунчаками, передают СМИ.

//Происшествия

Под Тамбовом в водохранилище упал самолет, пилот пропал

Под Тамбовом в водохранилище упал самолет, пилот пропал

По факту падения легкомоторного самолета в Кершинское водохранилище (Тамбовская область) Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры