Российское Минобороны: авиация коалиции уничтожила похоронную процессию в Ираке

Средства разведки российских вооруженных сил зафиксировали авиаудар международной коалиции по траурной процессии в населенном пункте Дакук, что расположен в 30 км южнее иракского города Киркука.

При ударе погибли десятки мирных жителей, в том числе женщины и дети, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Местность, по которой был нанесен авиаудар, находится под контролем боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Российская разведка сообщает, что пара военных самолетов коалиции 21 октября нанесла удар по населенному пункту Дакук, передает ТАСС. Свидетели сообщают, что самолеты приняли траурную процессию за скопление боевиков.

Игорь Конашенков, комментируя уничтожение мирных жителей самолетами коалиции, сказал, что подобные удары, при которых гибнут мирные жители и которые надо квалифицировать как военные преступления, становятся для авиации международной коалиции «ежедневной рутиной».