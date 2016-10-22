Есть все признаки того, что жители иракского Мосула подняли мятеж против удерживающих город боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), заявил глава МВД Иракского Курдистана Карим Синджари.

Карим Синджари сказал, что поступает множество сообщений о присутствии в городе людей, которые вышли убивать членов группировки ИГ (террористическая группировка, запрещена в России). На улицах есть и уже убитые боевики, передает агентство "Рейтер".

Глава иракского МВД сообщил, что к Мосулу правительственным войскам удалось подойти на пять километров, но тем не менее, скорого освобождения города от террористов ждать не стоит.

Военные специалисты говорят о трудностях городского боя в Мосуле: очень узкие улочки, которые не позволяют использовать танки и другую технику.

Напомним, в ночь на 17 октября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил начало штурма Мосула. Президент России Владимир Путин тогда пожелал иракским военным всяческих успехов.