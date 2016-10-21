Синоптики: Москву слегка подморозит

В Московской области температура воздуха до конца октября составит ниже 5 градусов, - это в среднем на 3 - 4 градуса ниже нормы, сообщает директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Похлодает в понедельник.

В настоящее время температура воздуха в столице ниже нормы на 3 - 4 градуса, а станет еще холоднее, передает «Росбалт».

В ночь с воскресенья на понедельник температура в Москве понизится до минус 3 градусов, а по области - до минус 5 при переменной облачности. Роман Вильфанд сообщает, что самыми холодными станут ночи 25 и 26 октября: в Москве и Московской области температура в эти дни снизится до минус 7.

В общем, метеорологи советуют автолюбителям менять резину.