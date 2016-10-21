Сотрудники новосибирского зоопарка попытались разнообразить жизнь белых медведей в вольерах, подкинув им своеобразный торт-мороженое - кильку, замороженную в ледяном куске. Это видео – на вершине рейтинга…

Белая медведица Герда и ее сын Ростик из новосибирского зоопарка стали популярными в сети после попыток съесть «торт» из килек, передает «НГС».

Забавный видеоролик с медведицей и медвежонком появился в группе новосибирского зоопарка в соцсети «ВКонтакте». В начале ролика медведица и медвежонок сидят на краю бассейна, а когда перед ними в воду кидают еду (кильки в куске льда), за «тортом» элегантно ныряет медвежонок, который доставляет «подарок» маме. После медведи сообща пытаются съесть то, что добыли. Сотрудник зоопарка Евгения Пирожкова пояснила, что такую еду медведям подбросили для того, чтобы разнообразить их среду обитания и чтобы звери не думали, что еда может доставаться просто.