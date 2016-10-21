Тверские депутаты встретились с авторами самой большой рукописной книги России

В рамках гуманитарного проекта — II Межрегиональной книжной выставки-ярмарки «Тверской переплёт» с участием ведущих издательств и писателей России — состоялась презентация «Большой детской рукописной книги Тверского края». Приглашение на мероприятие получили и депутаты Законодательного Собрания Станислав Петрушенко и Ирина Шереметкер.

«Большая детская рукописная книга Тверского края» вышла в свет по идее Тверского областного общества книголюбов. На создание уникального рукописного шедевра ушло без малого четыре года. В работе над гигантской книгой приняли участие более 200 школьников из 19 муниципалитетов Тверской области.

Книга получилась настолько большая, что вполне претендует на занесение в Книгу рекордов Гиннесса сразу по нескольким номинациям. Размеры ее впечатляют: 116 страниц образуют листы ватмана 100 на 70 сантиметров, а весит книга около 50 килограммов. Переплёт изготовлен в мастерской Тверского полиграфического колледжа. На страницах книги школьники Тверской области воплотили в рисунках небесных покровителей, гербы, символику, изобразили исторические памятники и достопримечательности тех мест, где они живут. Всего в фолианте более 400 рисунков.

— Дети нарисовали то, что видят своими глазами,— поделился впечатлениями о книге председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Станислав Петрушенко.— Книга показывает, как искренне ребята любят свой родной край, интересуются его историей.

— При создании этой книги ребята познакомились с большим количеством краеведческой литературы,— сказала председатель правления Тверского областного общества книголюбов Вера Ткаченко.— Кроме того, всегда полезно взглянуть на свою землю глазами детей.

Гости из областного парламента не только встретились с авторами самой большой рукописной книги, но и привезли оригинальный подарок — сделанный по специальному заказу огромный торт, приготовленный на «Волжском пекаре», руководит которым также депутат Законодательного Собрания Лилия Корниенко. Сладкий презент в точности повторяет размеры книги: 1 метр на 70 сантиметров.

Авторы книги не стали долго разглядывать праздничный подарок и тут же нашли ему применение: торт был разрезан и с удовольствием съеден участниками презентации.

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