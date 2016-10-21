Роспотребнадзор проверил овощи на содержание нитратов и пестицидов

Роспотребнадзор по Кировской области провел масштабную проверку качества плодо-овощной продукции, продаваемой в магазинах. Было взято 72 пробы на содержание в овощах нитратов и пестицидов.

В двух пробах содержание нитратов было выше, чем разрешено нормативами. Все овощи были изъяты из продажи и уничтожена. В адрес предприятий, поставивших овощи в Кировскую область - ООО «Скорпион» из Самарской области, ОАО «Тепличное» города Ульяновска — были направлены письма с предупреждениями о недопустимости поставок такой продукции. Региональные Управления Роспотребнадзора были извещены о предприятиях — поставщиках некачественных овощей.

А вот в ходе проверки качества бахчевых культур, ни одна из проб не показала содержания в них токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов и нитратов в объемах, превышающих норму.

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