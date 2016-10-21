Меньше коек - выше смертность

За прошлый год в российских больницах умерло на 24000 больше пациентов, чем годом ранее, хотя было госпитализировано на 817000 меньше. Причиной повышения смертности стала «оптимизация» больничных коек.

Внутрибольничная летальность составила почти 1,6%, а значит, не получится обвинить в печальном факторе рост числа смертельно больных или врачебных ошибок. С 2013 года сокращено более 100 тысяч стационарных койко-мест, причем, только в прошлом году – 41000. В сельской местности ликвидируют в первую очередь кардиологические, неврологические и пульмонологические лечебные места. Больные не могут своевременно попасть под надзор врачей, люди с инфарктами и инсультами оказываются в общетерапевтических палатах.

Как следует из доклада фонда «Здоровье», десятку лидеров по числу жертв «реформы здравоохранения» возглавила Мурманская область; есть и регионы с положительной динамикой. Однако в Минздраве РФ отрицают связь сокращения больничных койко-мест с ростом смертности больных.

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