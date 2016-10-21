В Кировской области в одной из школ девочек заставляют носить только юбки?

О том, что в школе №1 города Котельнича ученицы обязаны носить только юбки, рассказала в «ВК» (группа «Типичный Котельнич») мама одной из школьниц. Она возмущена, потому что брюки — намного практичнее.

Во-первых, перечисляет она, в холодное время года в них теплее, во-вторых, из-за неровных краев школьной мебели родителям девочек придется постоянно раскошеливаться на новые колготки, в-третьих, в учебном заведении нет нормальной раздевалки, где можно переодеться девочкам.

Под этим постом началось бурное обсуждение новости о юбках. Один из подписчиков группы объяснил женщине, что с 1 сентября 2016 года учебное заведение вправе само устанавливать требования к одежде школьников. Кто-то возмутился и посочувствовал.

Впрочем, под постом через полтора часа появилась запись девушки, которая утверждает, что она учится в котельничской школе №1. «Ничего подобного не говорили нам, - пишет она. - Сказали то, что сейчас на улице холоднеет ходите в брюках, или в теплых колготках» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В самой школе №1 города Котельнича телефон пока не отвечает.

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