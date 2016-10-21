Националист Демушкин арестован

Днем в пятницу, 21 октября, лидера запрещенного в РФ националистического движения "Русские" Дмитрия Демушкина поместили под домашний арест.

Данное решение принял сегодня Пресненский суд Москвы. Как сообщает портал "Газета.Ru", суд удовлетворил ходатайство следствия. Согласно последней информации, срок ареста для Демушкина составит два месяца - он установлен до 21 декабря.

Напомним, ранее в пятницу стало известно, что Дмитрия Демушкина задержали в столице после того, как он подал заявку на проведение "Русского марша".