Артем Шейнин заявил на «Первом канале», что ему приходилось убивать

Бурную критику в сети вызвала реплика известного телеведущего Артема Шейнина. Во время дискуссии на ток-шоу «Время покажет», которое транслируется на «Первом канале», возник спор. Ведущий выступал в защиту Моторолы, утверждая, что он герой.

Его оппонент в этом вопросе Григорий Амнуэль, наоборот, заявлял, что погибший таковым не являлся. Продюсера возмутило, что телевидение активно вело трансляцию процедуры прощания с Моторолой. При этом похоронам режиссера Анджея Вайды фактически не уделило должного внимания, сообщает mk.ru.

Когда Григорий Амнуэль сказал, что Моторола, по сути, был убийцей, Шейнин заявил, что он тоже убивал. Однако из-за этого не перестает быть легитимным для многих людей.

Телеведущий служил в Афганистане в прошлом. Однако, по мнению многих пользователей сети, это не дает ему право делать такие заявления, так как они размывают общепринятые нормы, направленные против убийства.