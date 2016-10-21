На торгах продали Хрюшу и Степашку

В минувший четверг, 20 октября, герои любимой всеми российскими детьми передачи "Спокойной ночи, малыши" Хрюша и Степашка была пущены с молотка на торгах русского искусства XX века в аукционном доме "Совком".

В ходе торгов были проданы две куклы, одетые по моде 90-х годов прошлого века, сообщает сегодня РИА "Новости". Плюшевые Хрюша и Степашка заняли свое почетное место среди 110 лотов - произведений мастеров соцреализма, а также художников дореволюционного периода.

Уточняется, что цены на куклы из популярной передачи составляли от 3 до 8 тысяч долларов, однако в аукционном доме не сообщили, кто и за какую сумму приобрел их.