В Кировской области работает 7 лучших терапевтов России

Четверо из них (Валентина Порубова, Жанна Коновалова, Анастасия Эсаулова, Ирина Гайдарова) работают в клинико-диагностическом центре города Кирова, еще один — Татьяна Ложкина - в Кировской горбольнице №2.

Еще двое терапевтов, вошедших в ТОП-500, трудятся в районных больницах - Лузской ЦРБ (Людмила Шабалина) и Мурашинской ЦРБ (Зинаида Стародубцева ).

Для того, чтобы войти в рейтинг, нужно было показать отличные результаты работы по нескольким направлениям. Учитывались данные о выздоровлении, заболеваниях и смертности на участке, количестве госпитализаций, вызовах скорой помощи. Также конкурсная комиссия смотрела, какое количество человек, закрепленных за участком, прошло плановую диспансеризацию.

Всего в конкурсе приняло участие 46 тысяч терапевтов со всей страны.

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