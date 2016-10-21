В Чувашии заведующего «скорой» наказали за танцы его сотрудниц на работе

В Чувашии наказали заведующего Кугесинской подстанцией скорой помощи за видео, которое было выложено в Интернет. На нем две его сотрудницы устроили зажигательные танцы на рабочем месте.

Как только ролик попал в Сеть, он моментально набрал немалую популярность. Пользователи по достоинству оценили хореографические способности медиков. Однако начальство отреагировало иначе, сообщает life.ru.

Республиканский Минздрав принял целый ряд мер. Был издан приказ, который ограничил любую съемку на рабочем месте: как видео, так и фото. Также с медиками провели внеплановый инструктаж, на котором потребовали соблюдать корпоративную этику.

Начальника «засветившейся» подстанции привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кстати, было установлено, что, возможно, видео выложили в Интернет не сами медики. Ролик сняли еще в июне на телефон одной из сотрудниц. Однако позже его кто-то скопировал и решил выложить в Сеть.

Читайте также:

В Чувашии медики «скорой» устроили танцы на рабочем месте (ВИДЕО)

См. все новости дня