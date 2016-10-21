Правительство Кировской области обещает, что задержек зарплат учителям не будет

В начале 2016 года были снижены на 5% действующие нормативы финансового обеспечения школ. Однако, по словам заместителя врио. губернатора Дмитрия Курдюмова, не все директора сориентировались в ситуации.

Заместитель Игоря Васильева по социальным вопросам подчеркнул, что руководители общеобразовательных организаций должны были оптимизировать расходы на зарплату коллектива, но на оплате труда учителей это не должно было отразиться.

Вместо этого директора продолжали выплачивать всем заработную плату, исходя из нормативов 2015, а не 2016 года — получилось, что учителям они переплачивали. Поэтому сегодня некоторые районные школы столкнулись с тем, что сейчас им не хватает денег, чтобы рассчитаться с педагогами.

Дмитрий Курдюмов заверил, что эта проблема решена: все педагоги Кировской области получат все причитающиеся им деньги. С каждым учебным заведением этот вопрос будут решать в индивидуальном порядке.

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