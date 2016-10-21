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Экс-участницу "Дома-2" судят за участие в преступной группировке

21 октября 2016, 10:47 [ «АН-онлайн» ]

Экс-участницу "Дома-2" судят за участие в преступной группировке
Фото: pixabay.com

Жительница Омска Анастасия Полетаева, в прошлом участница популярного телешоу «Дом-2», предстала перед судом вместе со своими предполагаемыми подельниками. Девушка проходит по так называемому делу «черных банкиров».

Предполагается, что экс-участница шоу входила в состав организованной преступной группировки, которая два года нелегально занималась банковскими операциями. ОПГ удалось незаконно обналичить свыше 1,6 миллиарда рублей, сообщает life.ru.

Главарь группировки не стал отпираться. Он полностью признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. В связи с этим его дело вывели в отдельное производство. Уже состоялся суд, который приговорил мужчину к двум годам заключения в колонии общего режима.

Анастасия Полетаева и остальные предполагаемые члены группировки только ожидают решения суда. Однако все они отказываются признавать себя виновными.  

 

 

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