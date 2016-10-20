У нас пока не принято заранее покупать место на кладбище
20 октября 2016, 22:08 [ «АН-онлайн» ]
Основатель и председатель оргкомитета Форума-выставки «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» Мария Салуцкая рассказала «Аргументам недели» о стереотипах по отношению к старости.
«Стереотипы по отношению к старости во многом преодолены, – считает Мария Салуцкая. – Но у нас, например, неудобно говорить с родителями о смерти, наследстве, на первых выставках мы не могли себе позволить говорить о ритуальных услугах – этот аспект не ассоциируется с плюсами. Сейчас, на шестой выставке, мы уже можем себе позволить показать ритуальные услуги. За границей места на кладбище продаются как недвижимость. У нас пока не принято смотреть на место, где ты будешь похоронен. Как сказать своему сыну или дочери: купи мне место на кладбище? А если такое скажет сам ребёнок, родитель точно скажет: ты хочешь моей смерти. Однако прогресс, конечно, заметный. Женщины перестали, стыдливо извиняясь: «Нам неловко…», говорить о возрасте. Сегодня люди хотят ездить по миру, хорошо выглядеть, путешествовать, заниматься спортом, работать, быть активными. Все стали более продвинутыми…».
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