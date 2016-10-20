В связи с законом о новостных агрегаторах изменятся условия сотрудничества “Яндекс. Новостей” со СМИ

В связи с вступлением в силу закона о новостных агрегаторах сервис “Яндекс.Новости” изменит условия своего сотрудничества со средствами массовой информации. Общие принципы работы останутся прежними, но добавится ряд юридических дополнений.

Новый федеральный закон запрещает агрегаторам публиковать информацию, составляющую государственную тайну или содержать призывы к террору, а владельцев сервисов обязывает проверять достоверность сведений, имеющих общественную значимость. В связи с отсутствием возможности проверять сотни поступающих от партнеров новостей, было решено изменить условия сотрудничества.

Начиная с 1 января следующего года в топ-5 сервиса будет публиковаться только информация, дословно воспроизводящая материалы СМИ. Поэтому если партнер сервиса не согласен с измененными условиями, публикуемая им информация перестанет отображаться в топ-5 новостей сервиса, на его главной странице и в региональных и тематических рубриках.