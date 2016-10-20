За что австрийский депутат выстрелил графу в голову

100 лет назад с криком «Нам нужен мир!» австрийский депутат-социалист Фридрих Адлер убил своего премьера Карла фон Штюргка.

Если точно, граф фон Штюргк был не премьером Австро-Венгрии. Эта империя состояла из двух частей – Цислейтании и Транслейтании. Граница проходила по реке Лейте. Цислейтания – по одну её сторону: Австрия плюс земли нынешних Чехии, Словении, частично Хорватии, Польши, Украины и немножко Италии (а за рекой – Транслейтания). Граф фон Штюргк в 1916-м занимал пост министра-президента (премьера) Цислейтании. В любом случае – глава правительства половины огромной державы, высший эшелон власти, крайний «ястреб». А убивший его Фридрих Адлер – наоборот, интеллигент, либерал, социалист. Но тоже приметная фигура: депутат рейхсрата (парламента). В описываемое время - пацифист, ярый противник шедшей Первой мировой войны.

Вся Вена знала – министр-президент обычно обедает в ресторане отеля «Майсл унд Шандл». Туда 21 октября 1916 года и явился Адлер с пистолетом в кармане. Премьер охранялся. Но охрана ведь – от подозрительных личностей, от чужаков. А здесь известный политик, депутат. Никто не помешал Адлеру подойти к столику… Он выстрелил графу в голову трижды. Что-то выкрикнул – то ли «Долой абсолютизм!», то ли «Нам нужен мир!» Дальше его скрутили. Читайте подробности в материале «Аргументов недели».

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