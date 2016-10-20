Правительство одобрило нулевую ставку НДС на железнодорожные перевозки пассажиров

Нулевая ставка НДС на железнодорожные пассажирские перевозки на дальних направлениях была одобрена российским правительством. Соответствующие поправки будут действовать вплоть до 2030 года.

С предложением обнулить НДС на перевозки пассажиров на дальние направления выступило российское Министерство финансов. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать соответствующие поправки. Ранее нулевая процентная ставка была установлена только на пригородные перевозки, а для дальних перевозок соответствовала 18%, затем снизилась до 10%.

Сегодня министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что правительство приняло решение об обнулении НДС и внесет его в Государственную Думу по итогам заседания.

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